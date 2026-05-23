Пляжи Севастополя готовят к летнему сезону
В Севастополе готовят к летнему сезону пляжи общего пользования. Как сообщил губернатор Михаил Развозжаев, водолазы уже завершили проверку дна, спасатели проходят обучение перед началом курортного сезона.
В настоящее время, по словам Михаила Развозжаева, к наступлению лета базовую подготовку прошли почти все пляжи Севастополя. Специалисты взяли пробы воды и отправили в лаборатории для проведения анализов.
Операторы пляжей обновляют инфраструктуру, уделяя особое внимание прибрежной зоне Северной стороны Севастополя. На пляж в Любимовке, который является одним из самых популярных, завезли 50 т щебня для обустройства парковки на 2 тыс. машин. В этом году на пляже оборудуют кострище и качели, обновят детский комплекс и спортивные площадки.
Михаил Развозжаев заявил, что дату открытия купального сезона в Севастополе власти сообщат дополнительно.