Подключение к электросетям для ИЖС на Дону стало дороже земельных участков

В Ростовской области стоимость подключения частных домов к электросетям в ряде случаев уже в несколько раз превышает цену самих земельных участков. Об этом «Ъ-Ростов» рассказал руководитель агентства недвижимости Иммобили Алексей Олейников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По словам эксперта, после изменения системы технологического присоединения на рынке фактически сложилась монополия, что привело к резкому росту стоимости подключения.

Как отметил господин Олейников, в отдельных случаях расходы на подведение электроэнергии оказываются в 5–10 раз выше стоимости самого участка. Наиболее остро проблема проявляется в пригородах Ростова и территориях активной коттеджной застройки.

Участники рынка отмечают, что рост затрат на инфраструктуру стал одним из факторов замедления рынка ИЖС наряду с дорогой ипотекой, высокими ставками по кредитам и увеличением себестоимости строительства.

По данным Дом.РФ, в первом квартале 2026 года ввод индивидуального жилья в Ростовской области сократился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 334 тыс. кв. м. Снижение оказалось выше среднероссийского показателя, где объемы ИЖС уменьшились на 38%.

Эксперты предупреждают, что дальнейшее удорожание подключения к инженерным сетям может привести к сокращению числа новых проектов и дополнительному росту стоимости готовых домов и подготовленных земельных участков.

Подробнее читайте в материале «Дома ушли в просадку».

Валерий Климов