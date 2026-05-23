СК начал проверку после падения ребенка в маршрутке в Ставрополе

Следственное управление СКР по Ставропольскому краю организовало проверку после публикаций о происшествии в маршрутном такси в Ставрополе. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным следствия, утром 22 мая на улице Чапаева водитель маршрутного такси резко затормозил, в результате чего находившаяся в салоне 8-летняя девочка упала и получила травмы. Ребенку была оказана медицинская помощь.

Проверку проводит Ставропольский межрайонный следственный отдел. Следователи изучают обстоятельства происшествия на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Проверка организована по признакам ст. 238 УК РФ.

В СКР сообщили, что в ходе процессуальных мероприятий будут установлены все обстоятельства инцидента, после чего следствие примет процессуальное решение.

