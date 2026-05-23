Россельхозцентр предупредил о появлении мароккской саранчи на востоке Ростовской области

Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области зафиксировали начало отрождения личинок мароккской саранчи в ряде восточных районов региона. Об этом сообщили в отделе по защите растений учреждения.

По данным ведомства, локальное присутствие вредителя выявлено в ходе плановых фитосанитарных обследований в Заветинском районе. Личинки обнаружены на отдельных участках с разреженным растительным покровом. При этом средняя численность насекомых пока остается низкой и находится под постоянным наблюдением специалистов.

В Россельхозцентре отметили, что развитие саранчовых соответствует сезонным природным процессам. Сельхозпроизводителям рекомендовано усилить мониторинг пастбищ, целинных и залежных земель, особенно в Заветинском, Ремонтненском, Орловском, Пролетарском, Сальском, Песчанокопском, Зимовниковском и Дубовском районах.

В ведомстве добавили, что при достижении экономического порога вредоносности возможно проведение обработок с применением разрешенных препаратов. Также допускается использование биологических средств защиты растений, в том числе препаратов на основе энтомопатогенных грибов.

Россельхозцентр подчеркнул, что любые обработки сельхозугодий должны проводиться только после обследования территорий и с соблюдением требований экологической безопасности.

