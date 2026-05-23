Ростовский суд отказал в снятии ареста с недостроенного отеля Sheraton

Ростовский областной суд оставил в силе арест большей части недостроенного гостиничного комплекса Sheraton на проспекте Сиверса. С требованием отменить ограничения в суд обращалась компания «Монолит», являющаяся новым собственником объекта.

Спор вокруг здания продолжается несколько лет и связан с активами бизнесмена Григория Оганесяна, ранее контролировавшего банк, через который проводилась сделка по продаже объекта. После отзыва лицензии у кредитной организации и ее последующего банкротства имущество было выставлено на торги.

Как сообщалось ранее, в 2018 году компания «Монолит» приобрела доли в проекте ростовского Sheraton, полностью оплатив сделку. Однако зарегистрировать право собственности инвестору не удалось из-за ареста, наложенного в рамках уголовного дела.

Представители компании настаивали, что объект был приобретен добросовестно и до введения ограничительных мер. Тем не менее судебные разбирательства вокруг гостиничного комплекса продолжаются, а дело ранее уже направлялось на пересмотр кассационной инстанцией.

В результате Ростовский областной суд отказался удовлетворять требования о снятии ареста. Таким образом, недостроенный Sheraton на проспекте Сиверса продолжает оставаться под судебными ограничениями.

Валерий Климов