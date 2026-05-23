В аэропорту Сочи задержаны 33 рейса

В аэропорту Сочи задержаны 33 рейса на вылет и прилет, согласно данным онлайн-табло. Также отменены два рейса на прилет из Москвы.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В настоящее время в аэропорту Сочи опаздывают 15 рейсов на вылет и 18 на прилет. В краснодарском аэропорту задержаны 11 рейсов, еще три перелета задерживаются в воздушной гавани Геленджика.

По данным пресс-службы Росавиации, ограничения на полеты в южных аэропортах были сняты после отмены угрозы атаки БПЛА утром 23 мая.

Кристина Мельникова

