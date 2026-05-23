В Севастополе сбили пять беспилотников ВСУ

Вечером 22 мая в акватории Севастополя ликвидировали пять украинских беспилотников, об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев.

По словам губернатора, беспилотники сбили в районе Северной стороны и мыса Херсонес силами ПВО, Черноморского флота и мобильных огневых групп.

Михаил Развозжаев заявил, что в результате произошедшего никто из людей не пострадал. Повреждений инфраструктуры на территории Севастополя не зафиксировано.

Кристина Мельникова