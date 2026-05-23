В Петербурге из-за сильного ветра не стали разводить мосты

В Санкт-Петербурге в ночь на 23 мая не стали разводить мосты из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, обслуживающего переправы в городе «Мостотрест».

Порывы ветра могут достигать 15–17 метров в секунду

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Порывы ветра могут достигать 15–17 метров в секунду

«В ночь на 23.05.2026 мосты не разводятся. Отмена в связи с ухудшением погодных условий, усилением ветра свыше 12м/с»,— говорится в сообщении.

Как ранее сообщал «Ъ Северо-Запад», в Петербурге с 23 по 24 мая объявлен «желтый» уровень погодной опасности в связи с сильным ветром. Местами порывы ветра могут достигать 15–17 метров в секунду.

Карина Дроздецкая