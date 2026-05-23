В Адлере составили 18 протоколов самокатчикам за два часа

В ходе проведенного рейда по электросамокатам в Адлере сотрудники ГАИ составили 18 административных материалов за два часа, сообщили в полиции Сочи.

Рейд проводился при участии сотрудников администрации и представителей кикшеринговых компаний для контроля соблюдения правил дорожного движения водителями средств индивидуальной мобильности.

Один из 18 административных материалов был составлен в отношении несовершеннолетнего. Информацию о нарушителе ПДД передали в комиссию по делам несовершеннолетних.

В полиции Сочи заявили, что за нарушение правил поездок на арендованных самокатах кикшеринговые компании вынесут дополнительные штрафы девяти водителям. Размеры взысканий варьируются от 10 до 30 тыс. руб.

Кристина Мельникова