Ночью в Туапсинском округе объявляли угрозу по БПЛА

Ночью 22 мая в Туапсинском округе ввели режим угрозы атаки беспилотников, об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителям и гостям округа рекомендовали укрыться в помещениях без остекления и не подходить к окнам. Сергей Бойко также напомнил о запрете использования автомобилей и стен многоквартирных домов в качестве укрытий.

В ночь с 22 на 23 мая атаке беспилотников ВСУ подвергся Новороссийск, где, по предварительным данным, пострадали два человека. Сирены также включали в Геленджике и Анапе. Сигналы тревоги были сняты к утру 23 мая.

Кристина Мельникова

