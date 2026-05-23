Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ сбили 348 беспилотников

В ночь с 22 на 23 мая над регионами России силы ПВО перехватили и уничтожили 348 украинских БПЛА. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

По информации минобороны России, в период с 20:00 22 мая до 07:00 23 мая беспилотники сбивали над Краснодарским краем, Республикой Крым, акваториями Черного и Азовского морей, а также над другими регионами.

Ликвидация БПЛА зафиксирована в Воронежской, Брянской, Белгородской, Ростовской, Тульской и прочих областях. Дежурные средства ПВО ликвидировали БПЛА и над Московским регионом.

Прошедшей ночью очередной атаке беспилотников подвергся Новороссийск, в городе объявляли тревогу по БПЛА и ракетную опасность. В настоящее время режимы тревоги сняты. Мэр города предварительно сообщил о двоих пострадавших.

София Моисеенко