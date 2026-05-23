Обломки БПЛА повредили частные хозпостройки в Анапе
В хуторе Веселая Гора Анапского района зафиксировано падение обломков БПЛА на территории частного домовладения. Об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского края.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По данным оперштаба региона, пострадавших в результате прилета обломков нет. О возгораниях на участке не сообщается.
Ночью с 22 на 23 мая на участке работали представители оперативных и специальных служб.
В Новороссийске в ходе ночной атаки беспилотников обломки БПЛА упали на территории нефтебазы, спровоцировав возгорание нескольких административных и технических зданий. Также фрагменты беспилотника были найдены на территории нефтяного терминала.