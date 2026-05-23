Дорогу из Новороссийска в Геленджик открыли после атаки беспилотников

На участках дороги по направлению из Новороссийска в Геленджик открыли движение транспорта после отмены сигнала атаки беспилотников. Об этом в 05:03 23 мая заявил глава города Андрей Кравченко.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ограничения движения для всех видов транспорта вводились дороге в направлении Геленджика ночью 22 мая. Они действовали более шести часов.

В настоящее время опасности для жителей и гостей Новороссийска нет, о чем сообщил мэр Андрей Кравченко. По предварительным данным, в результате ночной атаки пострадали два человека, падение фрагментов БПЛА зафиксировали на территории топливного терминала и вблизи нефтебазы.

