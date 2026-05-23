Обломки БПЛА повредили хозпостройки на территории частного дома в Анапе

Упавшие фрагменты беспилотника повредили хозяйственные постройки на территории частного домовладения в Анапе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Падение обломков БПЛА зафиксировали в хуторе Веселая Гора Анапского района. По данным оперштаба региона, в результате произошедшего обошлось без пострадавших. На месте работали оперативные и специальные службы.

В ночь с 22 на 23 мая тревогу из-за атаки беспилотников объявляли в Анапе, Геленджике и Новороссийске. В настоящее время власти Новороссийска сообщают о двух пострадавших в результате налета украинских БПЛА.

София Моисеенко