Движение транспорта в сторону Геленджика открыли после атаки БПЛА

Утром 23 мая на трассе из Новороссийска в сторону Геленджика открыли движение транспорта после ограничений, вводимых из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Движение транспортных средств возобновили по ранее перекрытым участкам в 05:03 23 мая. Ограничения действовали более шести часов.

Также в ходе ночной атаки в Новороссийске перекрывали движение транспорта в районе набережной на участке от улицы Исаева до улицы Суворовской. Жителям и гостям города запретили осуществлять прогулки вблизи моря.

В результате налета беспилотников в Новороссийске, по предварительным данным, пострадали два человека. Мэр Андрей Кравченко сообщал, что оба пострадавших находились на открытом пространстве в момент отражения атаки. Падение фрагментов БПЛА зафиксировано на территориях топливного терминала и нефтебазы, в двух многоквартирных домах Восточного района повредилось остекление.

София Моисеенко