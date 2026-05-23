В ходе ночной атаки ВСУ по Новороссийску пострадали два человека

Два человека получили повреждения в результате атаки беспилотников ВСУ в ночь с 22 на 23 мая, сообщил мэр города Андрей Кравченко. Глава муниципалитета подчеркнул, что это предварительные данные.

Оба пострадавших получили травмы, находясь на открытом пространстве в момент отражения атаки. По словам Андрея Кравченко, на территории двух предприятий зафиксировано падение обломков БПЛА. Вблизи нефтебазы произошло возгорание нескольких технических и административных зданий, также фрагменты беспилотников были найдены рядом с топливным терминалом. Сейчас на участках ведут работу оперативные и специальные службы.

Согласно предварительной информации, в двух многоквартирных домах в Восточном районе повредилось остекление в результате ночной атаки беспилотников. Специальные группы проводят обследование территорий.

Андрей Кравченко призвал граждан соблюдать осторожность и не подходить к обломкам БПЛА. В случае их обнаружения необходимо обращаться в 112.

В ночь с 22 на 23 мая в Новороссийске объявляли тревогу из-за атаки беспилотников, также в городе был введен режим ракетной опасности. Отбой по двум видам тревоги дали в 05:25 23 мая.

София Моисеенко