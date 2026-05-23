Аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса возобновили работу

Росавиация сняла временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса. Об этом сообщили в федеральном агентстве.

Как уточнили в ведомстве, воздушные гавани возобновили обслуживание рейсов в штатном режиме. Причины введения ограничений официально не уточняются.

В период действия ограничений аэропорты временно не принимали и не отправляли рейсы. После их отмены авиакомпании приступили к восстановлению расписания полетов.

Валерий Климов