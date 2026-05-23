В Удмуртии отменили сигнал «Опасное небо»

В Удмуртии в 8:43 дан отбой сигналу «Опасное небо», сообщил в Мах председатель госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. Также в 9:44 с аэропорта Ижевска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в Telegram гендиректор компании Александр Синельников.

Напомним, в 6:00 в регионе был введен сигнал «Беспилотная опасность», был ограничен ввод и выпуск воздушных судов в аэропорту Ижевска. Через час в некоторых районах республики зазвучали сирены, власти республики объявили «Опасное небо».