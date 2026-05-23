В Удмуртии объявили сигнал «Опасное небо»

В 6:49 в Удмуртии введен сигнал «Опасное небо» — угроза атаки БПЛА в Вавожском, Сюмсинском, Селтинском, Увинском районах, сообщил в Telegram глава республики Александр Бречалов. Кроме того, в Ижевске звучат сирены.

До этого, по словам председателя госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрея Шуткина, в 6:00 был объявлен сигнал «Беспилотная опасность», в 6:10 в аэропорту Ижевска ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

UPD: в 7:12 сирены включили в Глазове, Глазовском, Игринском, Балезинском, Кезском, Красногорском, Юкаменском, Ярском районах, сообщил в Telegram председатель госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.