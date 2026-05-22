В Новороссийске перекрыли движение транспорта на участке набережной

В районе набережной Новороссийска, от улицы Исаева до улицы Суворовской, перекрыто движение транспорта. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Кроме того, мэр запретил прогулки по набережной.

«Движение транспорта в районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской перекрыто! Прогулки по набережной запрещены», — написал Андрей Кравченко.

В настоящий момент в Новороссийске происходит отражение атаки беспилотных летательных аппаратов.

