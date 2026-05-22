В Новороссийске отражают атаку БПЛА

Сигналы воздушной тревоги звучат в Новороссийске, силы ПВО отражают атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

«В Новороссийске идет отражение атаки БПЛА», — написал мэр.

По его словам, все городские службы переведены в состояние максимальной готовности. Жителей призвали отойти от окон и соблюдать меры безопасности.

Андрей Кравченко также обратился к гражданам с просьбой не снимать и не публиковать в соцсетях фото и видео работы средств противовоздушной обороны, а также действий специальных служб.

Наталья Решетняк