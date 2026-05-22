Скандально известные протоколы на крымский ансамбль «Нефес» не стали возвращать в суд

Петербургская полиция не стала передавать обратно в суд протоколы на педагогов и активистов крымского ансамбля «Нефес», задержанных после экскурсии в Петропавловской крепости с национальными флагами. В карточках дел появилась пометка: сроки переработки материалов истекли — согласно части 3 статьи 28.8 КоАП, на исправление недостатков дается всего трое суток. На это обратило внимание издание «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Делу положили конец

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Делу положили конец

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Новых исков на фигурантов дела не зарегистрировано.

Как ранее писал «Ъ Северо-Запад», 17 мая ансамбль в крымско-татарских костюмах фотографировался у крепости с тремя полотнищами: флагом РФ, Крыма, и национальным крымско-татарским флагом. Последний привлек внимание полиции — в нем заподозрили запрещенную символику. В итоге в 43-й отдел доставили троих взрослых сопровождающих, включая руководителя коллектива Севиле Халилову и главу Крымско-татарского общества Петербурга Радиона Эсмедляева.

Халилова провела сутки в изоляторе, после чего 18 мая 2026 года была доставлена в Петроградский районный суд. Ей вменяли организацию несогласованного публичного мероприятия. Однако суд вернул протокол полиции из-за грубых процессуальных нарушений и ошибок.

Карина Дроздецкая