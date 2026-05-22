Ярославский «Локо» оказался в шаге от Кубка Харламова

Ярославская молодежная хоккейная команда «Локо» обыграла московский «Спартак» в пятом матче финала Кубка Харламова и повела в серии со счетом 3:2.

Роман Лутцев - автор победной шайбы

Фото: МХК «Локо» Ярославль Роман Лутцев - автор победной шайбы

Матч проходил в Ярославле. Счет во втором периоде открыли гости: забил нападающий «Спартака» Силантий Кожушко. В третьем периоде ярославцы дважды реализовали большинство: шайбу в ворота соперника забросили Матвей Котков и Вадим Дудоров, а затем «Локо» сам остался в меньшинстве и пропустил. Счет сравнял форвард «Спартака» Данила Сысоев. В итоге игра перешла в овертайм. В дополнительном отрезке гол был забит на 6-й минуте. Автор победной шайбы — нападающий «Локо» Роман Лутцев.

Следующий матч пройдет 24 мая в Москве. Если «Локо» выиграет, то станет четырехкратным обладателем Кубка Харламова. Поражение будет означать продолжение серии, которая длится до четырех побед у одной из команд.

21 мая двукратным обладателем Кубка Гагарина стал ярославский «Локомотив».

