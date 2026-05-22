Главные новости за 22 мая. Кавказ

Хантавирус, поражающий легкие, не угрожает жителям Ставропольского края. В регионе преобладает изученный медиками подвид вируса — Крымская геморрагическая лихорадка.

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин своим указом утвердил обновленную структуру органов исполнительной власти региона, упразднив Агентство информации и печати, а также Агентство по предпринимательству и инвестициям с передачей их функций профильным министерствам.

За первые четыре месяца 2025 года в Ставропольском крае сдали в эксплуатацию 662 тыс. квадратных метров жилья, что превысило половину от целевого показателя, установленного на текущий год.

В КБР на курорте «Эльбрус» планируется развитие современной инфраструктуры для подготовки российских спортсменов к олимпийским и паралимпийским играм. Особое внимание будет уделено горнолыжному спорту, сноуборду, фристайлу и ски-альпинизму.

На территории Кавказских Минеральных Вод до 25 ноября будет проведен анализ состояния и эффективность использования объектов имущественного комплекса санаториев.

В Дагестане в результате наводнения пострадали 14,5 тыс. домов. Они не подлежат восстановлению.