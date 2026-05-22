Чемпионский парад «Локомотива» пройдет 24 мая
Чемпионский парад ХК «Локомотив» пройдет в Ярославле 24 мая. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
В это воскресенье от «Арены-2000» до Советской площади проедет автобус с игроками «Локомотива». Большая хоккейная зона на Советской площади начнет свою работу в 15:00: там хоккеисты встретятся со своими болельщиками. Также на главной площади области будет организована праздничная программа и интерактивы.
В связи с празднованием с 15:30 до 19:00 троллейбусы № 5 и 9 изменят схему движения. Губернатор отметил, что по 27 маршрутам будет обеспечен максимальный выпуск транспорта.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что 22 мая «Локомотив» привез Кубок Гагарина в Ярославль. Дома команду встретили тысячи болельщиков.
21 мая 2026 года ярославский ХК «Локомотив» стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Команда обыграла в финале казанский «Ак Барс». Подробнее — в материале «Чемпионский дубль».