В Новороссийске жителей предупредили об угрозе атаки БПЛА

В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Оперативные службы обратились к населению с просьбой сохранять спокойствие и внимательно следовать всем инструкциям до момента отмены тревожного режима. Отмечается, что своевременное соблюдение рекомендаций является ключевым условием безопасности.

Жителям, находящимся в помещениях, рекомендовано не подходить к окнам и заранее перейти в наиболее защищенные зоны квартиры. В качестве безопасных мест указаны комнаты без остекления либо помещения с капитальными стенами — коридоры, ванные, туалеты и кладовые. При этом рекомендуется оставаться внутри здания и не перемещаться между этажами без необходимости, а также избегать использования лифтов.

Тем, кто находился на улице, предписано немедленно укрыться в ближайших зданиях капитального типа, а также использовать подземные переходы или парковочные комплексы. Отдельно подчеркивается, что нахождение в автомобиле не обеспечивает достаточного уровня защиты, поэтому использовать транспорт как укрытие запрещено. Также не следует находиться у стен жилых домов и на открытых участках рядом со зданиями.

Режим тревоги будет действовать до официального сообщения об отмене сигнала. Жителям рекомендовано оставаться в укрытиях, следить за оперативной информацией и не предпринимать действий до получения подтвержденных указаний от экстренных служб.

Мария Удовик