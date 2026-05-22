Глава Татарстана поздравил «Локомотив» с победой

Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил ярославский ХК «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Рустам Минниханов

«В правительственной телеграмме он отметил высокий уровень финальной серии. Подчеркнул, что обе команды продемонстрировали мощный, красивый хоккей, проявили лучшие бойцовские качества и слаженную игру. Победа "Локомотива" отмечена и как результат системной работы по развитию спорта в Ярославской области»,— рассказал губернатор.

Михаил Евраев, в свою очередь, выразил уважение к казанской команде «Ак Барс», а также поблагодарил Татарстан за гостеприимство и высокий уровень проведения соревнований.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с победой «Локомотив» поздравил президент России Владимир Путин.

21 мая 2026 года ярославский ХК «Локомотив» стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Команда обыграла в финале казанский «Ак Барс».

Алла Чижова