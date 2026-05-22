Мать из Дагестана будут судить за смерть годовалого ребенка

В суд в Махачкале направлено дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) в отношении местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в марте 2026 года в поселке Новый Кяхулай Махачкалы в частном доме женщина оставила в детской люльке без присмотра своего годовалого младенца, не зафиксировав его руки и ноги должным образом. «В результате опрокидывания люльки специальный ремень сместился к шее ребенка и последний скончался от удушения»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева