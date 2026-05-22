В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра

В Санкт-Петербурге с 23 по 24 мая объявлен «желтый» уровень погодной опасности в связи с сильным ветром, сообщили в Росгидрометцентре. Предупреждение действует с 05:00 23 мая до 21:00 того же дня, а также с 09:00 до 21:00 24 мая.

Порывы ветра могут достигать 15–17 метров в секунду

Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ

Местами порывы ветра могут достигать 15–17 метров в секунду. «Желтый» уровень — это второй уровень опасности, означающий потенциально опасную погоду.

Городские власти призывают водителей и пешеходов проявлять особую осторожность: не приближаться к шатким конструкциям, рекламным щитам и старым деревьям.

Карина Дроздецкая