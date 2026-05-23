Ядерные учения в РФ, Путин в Китае и жара в Москве
Чем запомнилась неделя 18–23 мая: цифры, цитаты и факты
Президент России Владимир Путин (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественной церемонии встречи на площади Тяньаньмэнь
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Цифры недели
Внебиржевой курс доллара впервые с января 2023 года опустился ниже уровня 70 руб./$.
Банк России повысил прогноз по чистой прибыли банков в 2026 году до 3,4–3,9 трлн руб.
В первом квартале 2026 года банкротами признаны более 137 тыс. россиян — на 13,7% больше, чем год назад.
ЦБ РФ: прирост цен в апреле замедлился до 2,4%. В марте этот показатель составлял 5,9%.
Россию за шесть лет посетили 27 млн медицинских туристов, ежегодный прирост турпотока превышает 20%.
Снижение российского рынка дистрибуции электроники и бытовой техники в 2025 году оценивается до 30–35%.
У 81% российских таксопарков снизилась выручка, прибыль упала у 90%, у 60% растет кредитная задолженность.
ВСУ с помощью БПЛА атаковали Старобельск в ЛНР. Шестеро погибли, более 40 пострадали.
Российский рынок медицинских технологий достиг 60 млрд руб.
Продажи первичного жилья в апреле в крупных городах России снизились на 21–27%.
Россия нарастила поставки угля в Южную Корею в апреле на 128,5% год к году.
Россия и Белоруссия провели масштабные учения ядерных сил. Привлекались более 64 тыс. военнослужащих.
Спрос на черную икру в России сократился на 22%.
В Москве жара побила температурный рекорд 129-летней давности.
Число гостиничных бронирований на время ПМЭФ сократилось за год на 20–30%. Самый дорогой номер в отеле на ПМЭФ обойдется в 900 тыс. руб. за ночь.
Компания Илона Маска SpaceX анонсировала крупнейшее в мире IPO. Ожидается, что она привлечет $80 млрд.
Цитаты недели
«В Китае говорят: не виделись день, а как будто минуло три осени» (президент РФ Владимир Путин в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине).
«У нас не в жизни, а в кино и литературе проблема с героями… Видим портреты участников СВО на улицах, но не знаем их историй» (президент Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России Алексей Алешковский на совещании о производстве фильмов о СВО).
«Иран и Россия должны проявлять с этими людьми максимальную осторожность» (посол Ирана в РФ Казем Джалали о противостоянии США и Израилю в интервью «Ъ»).
«Крым — мой» (археолог Александр Бутягин об аресте, обмене и научных открытиях на полуострове в интервью «Ъ»).
«Перестраиваться пришлось на марше» (президент «Ростелекома» Михаил Осеевский о больших рынках и здоровье конкурентов в интервью «Ъ»).
«А еще говорят, почему президент Украины приехал в Армению. Извините, а почему он не должен был приезжать» (премьер-министр Армении Никол Пашинян об отношениях с Россией).
По букве закона
США продлили на 30 дней действие лицензии на покупку российской нефти, которая уже погружена на танкеры.
Верховный суд вынес на обсуждение пакет законопроектов, которые продолжают взятый председателем суда Игорем Красновым курс на повышение эффективности российского правосудия.
С 22 мая Россельхознадзор ввел запрет на поставку цветочной продукции из Армении. Также служба увидела проблемы с поставками из страны овощей и фруктов.
Госдума отклоняет законопроект о передаче регионам полномочий по самостоятельной фиксации нескольких десятков составов нарушений ПДД.
Бывшему топ-менеджеру «Роснано» Андрею Малышеву грозит 15-летний срок: он обвиняется в хищении более 1 млрд руб.
Уехавшего в Таиланд инвалида-колясочника Алексея Кихаева считают организатором преступного сообщества, ущерб от действий которого может достигать 1 млрд руб.
Обвиняемого в коррупции экс-мэра Белгорода Антона Иванова, которому в начале года отменили десятилетний приговор за взятки, освободили из СИЗО.
Власти Афганистана одобрили вступление в брак девочек с девяти лет.
Инициативы недели
Инициатива властей о введении платы для абонентов мобильной связи за использование VPN отложена до осенних выборов в Госдуму.
«Сбер» планирует запустить собственную коммуникационную платформу в 2027 году.
Российская национальная перестраховочная компания планирует изменить правила перестрахования рисков терактов и диверсий.
Минобороны России ускорит в три раза строительство мест подготовки войск.
В российских школах появится единый учебник по физкультуре.
Отставки и назначения
Бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в ближайшее время назначат послом РФ в Абхазии.
Кевин Уорш приведен к присяге в качестве нового председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Вернувшийся в РФ из польской тюрьмы археолог и сотрудник «Эрмитажа» Александр Бутягин возглавит археологическую экспедицию в восточном Крыму.
Сделки недели
S7 оформила финансовый лизинг на два самолета А321, четыре года простаивавших у Red Wings.
ООО «Транс-Телематика» выкупило 6,5 тыс. кв. м офисной недвижимости на востоке Москвы.
Российский дистрибуторский бизнес поставщика моторных масел Valvoline снова сменил собственника.
Права на показ чемпионата мира по футболу — 2026 купил «Газпром-медиа холдинг».