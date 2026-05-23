Ядерные учения в РФ, Путин в Китае и жара в Москве

Президент России Владимир Путин (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественной церемонии встречи на площади Тяньаньмэнь

Президент России Владимир Путин (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественной церемонии встречи на площади Тяньаньмэнь

Развернуть на весь экран

Цифры недели

Внебиржевой курс доллара впервые с января 2023 года опустился ниже уровня 70 руб./$.

Банк России повысил прогноз по чистой прибыли банков в 2026 году до 3,4–3,9 трлн руб.

В первом квартале 2026 года банкротами признаны более 137 тыс. россиян — на 13,7% больше, чем год назад.

ЦБ РФ: прирост цен в апреле замедлился до 2,4%. В марте этот показатель составлял 5,9%.

Россию за шесть лет посетили 27 млн медицинских туристов, ежегодный прирост турпотока превышает 20%.

Снижение российского рынка дистрибуции электроники и бытовой техники в 2025 году оценивается до 30–35%.

У 81% российских таксопарков снизилась выручка, прибыль упала у 90%, у 60% растет кредитная задолженность.

ВСУ с помощью БПЛА атаковали Старобельск в ЛНР. Шестеро погибли, более 40 пострадали.

Российский рынок медицинских технологий достиг 60 млрд руб.

Продажи первичного жилья в апреле в крупных городах России снизились на 21–27%.

Россия нарастила поставки угля в Южную Корею в апреле на 128,5% год к году.

Россия и Белоруссия провели масштабные учения ядерных сил. Привлекались более 64 тыс. военнослужащих.

Спрос на черную икру в России сократился на 22%.

В Москве жара побила температурный рекорд 129-летней давности.

Число гостиничных бронирований на время ПМЭФ сократилось за год на 20–30%. Самый дорогой номер в отеле на ПМЭФ обойдется в 900 тыс. руб. за ночь.

Компания Илона Маска SpaceX анонсировала крупнейшее в мире IPO. Ожидается, что она привлечет $80 млрд.