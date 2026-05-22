В Петербурге 16 июня рассмотрят новое дело художницы Скочиленко

Ленинский районный суд Петербурга 16 июня рассмотрит еще одно дело в отношении художницы Александры Скочиленко. На этот раз она обвиняется в дискредитации Вооруженных сил России (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ), сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Google-диске Скочиленко размещена книга с информацией о репрессиях и графическими изображениями, где автором указана она сама

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ На Google-диске Скочиленко размещена книга с информацией о репрессиях и графическими изображениями, где автором указана она сама

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, на Google-диске Скочиленко размещена книга с информацией о репрессиях и графическими изображениями, где автором указана она сама. В книге также содержатся выражения, дискредитирующие использование ВС РФ и Нацгвардии. Еще одна книга с аналогичным содержанием была размещена в ее Telegram-канале.

Осенью 2023 года Василеостровский районный суд приговорил Скочиленко к семи годам колонии с лишением права администрировать сайты в интернете на три года за фейки о специальной военной операции на Украине (по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). В августе 2024 года президент Владимир Путин помиловал художницу, после чего она была обменена на россиян, находившихся в заключении в странах НАТО. В сентябре 2024 года городской суд уточнил резолютивную часть приговора по представлению прокуратуры, оставив жалобы защиты без удовлетворения.

Карина Дроздецкая