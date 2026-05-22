Боб Хартли о сезоне в «Локомотиве»: это невероятно
Главный тренер ХК «Локомотив» Боб Хартли после победы в розыгрыше Кубка Гагарина назвал прошедший сезон невероятным, а сам Кубок — особенным. Его слова приводит портал Yarnews.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Журналистам удалось пообщаться с наставником команды, когда «Локомотив» вернулся в Ярославль и встречался с болельщиками у «Арены-2000». Хартли решил оценить не только победный матч, но и весь сезон.
«Это невероятно! Лучше не бывает! И не только эта последняя победа, но и весь сезон был супер невероятным! Мы старались для наших болельщиков, мы очень рады быть здесь! Этот кубок, скорее всего, будет последним в моей карьере, поэтому он будет особенным. И я очень благодарен всей команде, руководству, вам всем — большое спасибо за воспоминания, которые останутся со мной навсегда»,— цитирует портал Боба Хартли.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что после победы Хартли объявил о завершении карьеры.
Канадцу Бобу Хартли 65 лет. Он стал тренером ХК «Локомотив» в июле 2025 года. Сегодняшний Кубок Гагарина стал вторым в карьере господина Хартли — в 2021 году под его руководством награду выиграл омский «Авангард». Сибирский ХК господин Хартли возглавлял с 2018-го по 2022 год. За свою карьеру канадец также был тренером «Калгари Флэймз», «Атланта Трэшерз» и «Колорадо Эвеланш». С последней командой он завоевал Кубок Стэнли в 2001 году.