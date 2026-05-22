Боб Хартли о сезоне в «Локомотиве»: это невероятно

Главный тренер ХК «Локомотив» Боб Хартли после победы в розыгрыше Кубка Гагарина назвал прошедший сезон невероятным, а сам Кубок — особенным. Его слова приводит портал Yarnews.

Журналистам удалось пообщаться с наставником команды, когда «Локомотив» вернулся в Ярославль и встречался с болельщиками у «Арены-2000». Хартли решил оценить не только победный матч, но и весь сезон.

«Это невероятно! Лучше не бывает! И не только эта последняя победа, но и весь сезон был супер невероятным! Мы старались для наших болельщиков, мы очень рады быть здесь! Этот кубок, скорее всего, будет последним в моей карьере, поэтому он будет особенным. И я очень благодарен всей команде, руководству, вам всем — большое спасибо за воспоминания, которые останутся со мной навсегда»,— цитирует портал Боба Хартли.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что после победы Хартли объявил о завершении карьеры.