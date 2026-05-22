Главные новости за 22 мая. Новороссийск

В Новороссийске сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали агента спецслужб Украины, который планировал совершение теракта на объекте энергетики. Из схрона изъяли СВУ фугасного действия массой 2,5 кг и телефонный аппарат, где оперативники выявили переписку с куратором из службы безопасности Украины.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к заместителю председателя правительства России Виталию Савельеву с просьбой рассмотреть вопрос об исключении пляжей Анапы из категории «опасной зоны» по завершению отсыпки дополнительного слоя песка. Пробы песка на тестовом и отсыпанном участках пляжей соответствуют необходимым санитарным требованиям.

За прошедшие месяцы 2026 года железнодорожный вокзал Новороссийска отправил 314 тыс. пассажиров. Вокзал города-героя вошел в десятку среди других крупнейших вокзалов Северо-Кавказской железной дороги.

В Крымском районе перед судом предстанет 70-летний местный житель, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека по неосторожности. Фигурант дела признал вину в ходе следствия.

В Новороссийске заключено семь договоров комплексного развития территорий с учетом обязательного озеленения. Общая площадь застройки новых домов в рамках КРТ составляет 191,97 га, 57,59 га из которых отводятся под озеленение с учетом действующих нормативов.

В Новороссийске изменятся тарифы на проезд в общественном муниципальном транспорте с 6 июня. Цены поднимут на поездки в муниципальных автобусах по городским маршрутам.