Главные новости за 22 мая. Сочи

Территориальный отдел Роспотребнадзора по Краснодарскому краю направил иск в суд к администрации Сочи из-за нарушений в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В иске потребуется признать бездействие администрации незаконным и обязать власти устранить нарушения законодательства.

Авиакомпания «ИрАэро» начала выполнять прямые рейсы между Сочи и турецким городом Газипаша. Первый самолет по новому международному маршруту отправился 22 мая.

Власти Сочи сообщили о расширении транспортного сообщения с курортом в период летнего сезона. Для повышения доступности курорта увеличили количество поездов дальнего следования, скорректировали график работы общественного транспорта и утвердили летнюю программу полетов аэропорта.

Туроператоры фиксируют высокий спрос на билеты в Сочи. Город-курорт стал самым популярным среди путешественников, что подтверждается количеством проданных билетов на поезда.

Бывший сотрудник полиции Сочи признан виновным в рамках уголовного дела о взятках. Фигурант дела скрывался от правосудия в течение шести лет.

Центральный районный суд Сочи приговорил к трем и двум годам колонии Эдуарда Папикяна и Александра Костоусова, признав их виновными в хищении более 2,5 млн руб. у 36 граждан под видом юридических услуг.

Во всех районах Сочи продолжаются работы по оформлению цветочных клумб весенне-летним ассортиментом. Общая площадь благоустроенных городских пространств превысит 8 тыс. кв. м, на которых высадят более 220 тыс. цветов.