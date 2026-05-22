Фонтан на площади Климова в Петербурге вновь заработает

Согласован облик обновленного фонтана на площади Академика Климова в Выборгском районе Петербурга. Водная композиция перед зданием ОКБ «Радуга» сохранит габариты и первоначальную концепцию двухуровневого фонтана, но получит новые элементы — струи различной высоты и облицовку из шлифованного гранита, сообщил губернатор Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проектирование реконструкции ведется с 2023 года

Фото: Пресс-служба Смольного Проектирование реконструкции ведется с 2023 года

Фото: Пресс-служба Смольного

Фонтан построили в 2002 году, изначально он выполнял функцию градирни для охлаждения инженерного корпуса. Со временем объект пришел в упадок: инженерные сети отсутствовали, конструкции были повреждены. В 2021 году фонтан передали на баланс «Водоканала», с 2023 года ведется проектирование реконструкции.

Проектные работы «Водоканал» выполнит до конца 2027 года. Сроки строительно-монтажных работ определят позднее. Вокруг фонтана планируется организовать места отдыха, проложить пешеходные пути с брусчаткой, установить новые опоры освещения и высадить кустарники с деревьями. Стихийную парковку на верхнем и нижнем ярусах ликвидируют.

Карина Дроздецкая