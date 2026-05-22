Чемпионский парад «Локомотива» может пройти 24 мая

24 мая в Ярославле может состояться чемпионский парад «Локомотива». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Березкин и Максим Шалунов с Кубком Гагарина на чемпионском параде в 2025 году

Фото: КХЛ Максим Березкин и Максим Шалунов с Кубком Гагарина на чемпионском параде в 2025 году

Фото: КХЛ

Официально клуб не объявлял, когда пройдет мероприятие. Годом ранее «Локомотив» также 21 мая одержал победу в сезоне, однако тогда парад провели 3 августа. Нападающий команды Александр Радулов выразил пожелание, чтобы парад в этом году провели раньше.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 22 мая «Локомотив» привез Кубок Гагарина в Ярославль. Дома команду встретили тысячи болельщиков.

21 мая 2026 года ярославский ХК «Локомотив» стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Команда обыграла в финале казанский «Ак Барс». Подробнее — в материале «Чемпионский дубль».

Алла Чижова