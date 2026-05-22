В Ярославской области сняли режим беспилотной опасности

Отбой беспилотной опасности объявлен на территории Ярославской области. Об этом сообщил Михаил Евраев 22 мая в 18:48.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Режим беспилотной опасности был объявлен 22 мая в 1:24, в это время город праздновал победу хоккейной команды «Локомотив» в Кубке Гагарина. В Ярославле зазвучали сирены, был перекрыт выезд из Ярославля в сторону Москвы на участке М-8. Позже губернатор сообщил, что на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ была отражена атака украинских БПЛА. Пострадавших нет.

«Отмечу, несмотря на то, что вся область праздновала победу «Локомотива», подразделения министерства обороны и силовые ведомства работали слаженно и качественно»,— уточнял Михаил Евраев.

Алла Чижова