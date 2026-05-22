Петербург завершил подготовку к ПМЭФ-2026 и ждет гостей

Петербург завершил основные мероприятия плана подготовки к 29-му Петербургскому международному экономическому форуму, который пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема этого года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Губернатор Александр Беглов заявил, что решены все ключевые вопросы транспортной и инженерной инфраструктуры, логистики участников и медицинского обеспечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В деловой программе Петербурга — 20 мероприятий, включая сессию об инвестициях в кинематограф

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ В деловой программе Петербурга — 20 мероприятий, включая сессию об инвестициях в кинематограф

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

К форуму высажены 262 дерева, более 6 тыс. кустарников и 10 тыс. кв. метров газонов, установлены около 600 цветочных вазонов и более 3 тыс. подвесных конструкций. Приведены в порядок дороги, отремонтированы трамвайные пути на площади Суворова и Троицкой площади. На год раньше срока открыта транспортная развязка с подъездом к аэропорту Пулково на трассе М-11 «Нева». На время форума запретят движение большегрузов по Петербургскому шоссе.

В деловой программе Петербурга — 20 мероприятий, включая сессию об инвестициях в кинематограф. Ключевая тема городской экспозиции — «Санкт-Петербург — столица морских и беспилотных технологий». Запланировано подписание нескольких десятков соглашений, треть из которых — в сфере передовой промышленности, еще треть —инфраструктурные проекты. Для гостей и жителей также подготовлены культурная и спортивная программы: забег по историческому центру, велогонка «Золото Ладоги», фестиваль «Паруса Кронштадта» и концерт на Дворцовой площади.

Карина Дроздецкая