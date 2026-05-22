Роспотребнадзор подал иск к мэрии Сочи из-за вывоза мусора

Территориальный отдел Роспотребнадзора по Краснодарскому краю направил иск в суд к администрации Сочи из-за нарушений в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Информацию об этом 22 мая сообщили в надзорном ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, в течение 2026 года специалисты проводили системную работу по контролю за санитарным состоянием территории курорта. В рамках надзорных мероприятий ведомство вынесло четыре предостережения о недопустимости нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

Два предостережения касались деятельности регионального оператора АО «Крайжилкомресурс». Еще два документа направили администрации Сочи. Ведомство указало на нарушения, связанные с содержанием и эксплуатацией площадок временного накопления твердых коммунальных отходов, а также с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

В Роспотребнадзоре отметили, что речь идет о нарушениях законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Проверки проводили в рамках контроля за состоянием городской территории и организацией системы обращения с отходами на курорте.

После выявленных нарушений надзорное ведомство направило исковое заявление в Центральный районный суд Сочи. В иске Роспотребнадзор потребовал признать бездействие администрации незаконным и обязать власти устранить нарушения законодательства.

«Ъ-Сочи» писал, что Апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Кубани, который обязал регоператор «Крайжилкомресурс» (КЖКР) расплатиться с подрядчиком «ПрофиСервис» за вывоз мусора в Сочи. Речь идет о 824 млн руб., которые компании недоплатили в 2021 году.

Мария Удовик