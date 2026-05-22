В результате наводнения в Дагестане пострадали 14,5 тысяч домов
В Дагестане в результате наводнения пострадали 14,5 тыс. домов. Они не подлежат восстановлению, сообщает пресс-служба министерства строительства региона.
«В регионе продолжаются оползневые процессы: за неделю в зону риска попали еще свыше 30 домов. Всего под угрозой оползней около тысячи жилых зданий»,— уточняется в сообщении.
Кроме того, в регионе продолжается расчистка русел рек, а также снос незаконных построек и инженерных коммуникаций. «В одном из наиболее пострадавших сел — Мамедкале — пробурена одна новая скважина. Пробурят еще две»,— сказано в сообщении пресс-службы.