Около 15 соцобъектов построят в Анапе по договорам КРТ

Под председательством Елены Некрасовой в Анапе прошло заседание профильного комитета Совета депутатов, на котором рассмотрели вопросы социальной политики, реализации договоров комплексного развития территорий и подготовки мероприятий ко Дню России. В обсуждении приняли участие заместители председателя Совета Игорь Филимонов и Владимир Пономарев, а также руководители структурных подразделений администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Одной из ключевых тем заседания стали вопросы реализации договоров о комплексном развитии территорий. В рамках девяти соглашений КРТ в Анапе предусмотрели строительство порядка 15 социальных объектов. Речь идет о развитии инфраструктуры, необходимой для жилых микрорайонов и новых территорий города.

Во время обсуждения депутаты отметили, что часть проектов требует дополнительной проработки. По итогам заседания руководителям профильных структурных подразделений администрации рекомендовали совместно рассмотреть вопросы, возникшие в ходе обсуждения, и подготовить предложения по их дальнейшей реализации.

В Совете депутатов подчеркнули, что реализация проектов комплексного развития территорий остается одним из важных направлений городской политики. Такие соглашения предусматривают не только строительство жилья, но и создание социальной инфраструктуры, включая объекты образования, культуры и другие учреждения, необходимые для жителей новых микрорайонов.

Еще одним вопросом повестки стал план мероприятий, посвященных Дню России. Начальник управления культуры Анапы Марина Мельникова представила программу праздничных событий, которые запланировали на территории города и сельских округов.

Сообщается, что патриотические мероприятия ко Дню России пройдут во всех Домах культуры и клубах Анапы. Для жителей и гостей курорта подготовят тематические акции, концертные программы и другие события, посвященные государственному празднику.

Мария Удовик