Водовод через реку Кума планируют починить 23 мая

Из-за сложностей монтажа трубы ремонт водовода через реку Кума у села Кангалы продлен на сутки. Об этом сообщает пресс-служба «Ставрополькрайводоканала».

«В связи со сложностью проводимых работ по монтажу трубы и необходимостью привлечения специализированной техники срок ремонта водовода, проходящего через реку Кума у села Канглы, продлен на 24 часа — ориентировочно до конца дня 23 мая»,— говорится в сообщении.

Четыре единицы техники привлечены для подвоза воды жителям села.

Наталья Шинкарева