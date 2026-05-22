S7 Group запускает в Мурманске ремонт атомных ледоколов с 2027 года

Мурманский судоремонтный завод (МСРЗ, входит в S7 Group) приступает к ремонту рыболовецкого флота и судов пограничной службы, а с 2027 года планирует обслуживать атомные ледоколы «Атомфлота». Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Сейчас завод уже работает с рыболовецким флотом и пограничными судами, а после завершения навигации по Северному морскому пути будет принимать и атомоходы

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам руководителя региона, в Мурманской области долгое время не было современной площадки для обслуживания широкого класса судов в арктическом бассейне. Сейчас завод уже работает с рыболовецким флотом и пограничными судами, а после завершения навигации по Северному морскому пути будет принимать и атомоходы.

Представитель S7 Group уточнил, что летом 2026 года МСРЗ приступит к ремонту судов в интересах ряда коммерческих заказчиков.

В «Атомфлоте» преобразование завода приветствуют. На данный момент предприятие располагает тремя плавучими доками, два из которых проходят модернизацию. Один док грузоподъемностью 30 тыс. тонн был доставлен на завод в августе 2025 года. Ранее на этой площадке работал Мурманский судоремонтный завод морского флота, признанный банкротом в 2012 году. Осенью 2023 года правительство региона и S7 Group подписали соглашение о создании нового предприятия, а в январе 2025 года структура S7 выкупила территорию.

Карина Дроздецкая