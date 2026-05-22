В Сочи увеличили количество поездов и автобусных маршрутов к сезону

Власти Сочи сообщили о расширении транспортного сообщения с курортом в период летнего сезона. Для повышения доступности курорта увеличили количество поездов дальнего следования, скорректировали график работы общественного транспорта и утвердили летнюю программу полетов аэропорта. В администрации города отметили, что основные изменения ввели на фоне традиционного роста туристического потока в период отпусков и школьных каникул.

По данным мэрии, аэропорт Сочи перешел на летнее расписание, которое будет действовать до конца октября. В программу включили 83 направления, из которых 53 являются внутренними и 30 — международными. Полеты выполняют 36 авиакомпаний, в том числе 16 зарубежных перевозчиков. В администрации курорта отметили, что расширение маршрутной сети связано с высоким спросом на поездки в Сочи как со стороны российских туристов, так и иностранных пассажиров.

Помимо авиасообщения, летом в Сочи будут курсировать 42 поезда дальнего следования. Железнодорожные маршруты свяжут курорт с различными регионами России, а также с Абхазией и Минском. В мэрии подчеркнули, что увеличение числа поездов позволит обеспечить дополнительную перевозку пассажиров в высокий сезон и снизить нагрузку на другие виды транспорта.

Автобусное сообщение также расширили на период курортного сезона. С автовокзала Сочи организовали регулярные рейсы в Москву, Ростов-на-Дону, Воронеж, Луганск, Нальчик, Махачкалу, Астрахань и другие города страны. Власти курорта сообщили, что транспортную логистику выстроили таким образом, чтобы обеспечить удобное сообщение между всеми внутригородскими районами, аэропортом, железнодорожными вокзалами, а также прибрежным и горным кластерами.

Как рассказал заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр, с 1 июля на курорте снова начнет работать круглосуточный автобусный маршрут, который соединит аэропорт с центром города. Кроме того, с 1 июня продлили работу общественного транспорта до 23:00. В Лазаревском и Адлерском районах дополнительно запустят сезонные автобусные маршруты. Всего на улицах Сочи летом будут работать более 600 автобусов, включая 10 электробусов.

В администрации города отметили, что на курорте также подготовили инфраструктуру для автотуристов. Власти ожидают высокий поток гостей в течение всего сезона. По данным мэрии, только за майские праздники Сочи принял около 314 тыс. туристов, а с начала 2026 года курорт посетили более 2,1 млн человек.

Новый летний сезон в Сочи стартует 30 мая, в День города. К этому времени для жителей и туристов подготовили почти 41 км береговой полосы Черного моря. В городе будут доступны 185 пляжей и обновленные набережные в разных районах курорта. Кроме того, к лету открыли 11 новых пляжных территорий, большая часть которых расположена в Лазаревском районе.

Мария Удовик