Жителя Дагестана будут судить за оправдание терроризма

В суд в Дагестане направлено дело в отношении жителя Дербентского района, который обвиняется в публичном оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). Об этом пообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно версии следствия, обвиняемый в 2024 году «публично высказывал среди группы лиц утверждения, направленные на оправдание террористической деятельности запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации, а также поддерживал идеологию терроризма». Также среди присутствующих он распространял информацию, которая могла сформировать у слушателей допустимость терроризма.

Наталья Шинкарева