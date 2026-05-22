Книгу экс-депутата ЗакСа Петербурга признали экстремистским материалом

Минюст России включил в перечень экстремистских материалов книгу бывшего депутата Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Бориса Вишневского (внесен в реестр иностранных агентов). Речь идет об издании «Хроники возрожденного Арканара» — сборнике избранных статей за 2008–2015 годы.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Основанием для включения в список экстремистских материалов стало решение Санкт-Петербургского городского суда от 20 ноября 2025 года, а также апелляционное определение Второго апелляционного суда общей юрисдикции от 4 марта 2026 года.

«Хроники возрожденного Арканара» — сборник избранных статей из записей «яблочника» о событиях в российской и петербургской политике за 2008–2015 годы. В сборник входят около 150 статей и текстов экс-парламентария с воспоминаниями о политических событиях 90-х, их анализ, оценка боевых действий, в которых принимала участие Россия.

Карина Дроздецкая