В Черноземье 25 мая ожидается пасмурная погода и дожди, до +22°C

В понедельник, 25 мая, жителей Черноземья ожидают пасмурная погода и дожди. Температура будет варьироваться от +13°C до +22°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +17°C, днем поднимется до +22°C, вечером столбик термометра опустится до +19°C, ночью — до +17°C. Ветер до 5 м/с. Утром и днем ожидается дождь.

В Воронеже утром будет +18°C, днем температура поднимется до +20°C, вечером будет +19°C, а ночью столбик термометра опустится до +15°C. Ветер до 4 м/с. Утром и днем возможен дождь.

В Курске утром температура составит +16°C, днем повысится до +20°C, вечером будет +18°C, а ночью температура понизится до +14°C. Ветер до 6 м/с. Утром и днем ожидается дождь.

В Липецке утром температура воздуха составит +17°C, днем повысится до +20°C, вечером будет +18°C, а ночью опустится до +13°C. Ветер до 4 м/с. Возможен дождь.

В Орле утром ожидается +16°C, днем температура повысится до +19°C, вечером будет +17°C, а ночью — +13°C. Ветер до 5 м/с. Утром и днем возможен дождь.

В Тамбове утром температура составит +18°C, днем она поднимется до +22°C, вечером опустится до +18°C, а ночью будет +13°C. Ветер до 4 м/с. Возможен дождь в первой половине дня.

Алина Морозова