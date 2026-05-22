Более 13 тысяч человек посетили XI конференцию ЦИПР в Нижнем Новгороде

XI конференцию «Цифровая индустрия промышленной России» с 18 по 21 мая в Нижнем Новгороде посетили более 13 тыс. человек, сообщили организаторы. В том числе в конференции приняли участие более 300 делегатов 46 стран, включая Китай, Бразилию, Индию, Сербию, Филиппины, Аргентину и другие.

На выставочной экспозиции представили 185 стендов, включая 11 от иностранных компаний. Деловая программа состояла из 165 дискуссий, на которых выступили более 1 тыс. спикеров.

За время проведения конференции участники подписали более 350 соглашений. Среди них международные — с Китаем, Лаосом и Анголой. В этом году впервые на площадке ЦИПР присутствовала делегация из Республики Зимбабве.

Галина Шамберина