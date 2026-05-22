Парковка в центре Петербурга подорожает до 360 рублей с 1 июня

С 1 июня в Петербурге изменится стоимость парковки на семи участках улично-дорожной сети Центрального района. Новые тарифы для автомобилистов составят от 100 до 360 рублей в час. Подробности сообщили в городском комитете по транспорту.

Максимальная цена — 360 рублей — установлена в Полтавском проезде от Полтавской улицы в направлении Военной. По 200 рублей в час придется платить на участках Суворовского проспекта, набережной Робеспьера, Синопской набережной, улицы Черняховского и других. Самая низкая ставка — 100 рублей — введена на Миргородской улице.

В комитете по транспорту пояснили, что новые тарифы рассчитаны на основе анализа загруженности парковочных мест. СПб ГКУ «Городской центр управления парковками» собирал данные о количестве автомобилей и оплаченных сессиях, а СПб ГБУ «Центр транспортного планирования» определил коэффициенты загрузки. Власти просят автомобилистов учитывать эту информацию при выборе парковочного места.

Карина Дроздецкая