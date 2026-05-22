Более 26 тысяч пострадавших от наводнения в Дагестане получили выплаты
В Дагестане 26 тыс. человек, пострадавших от последствий наводнения, получили выплаты. Об этом в своем канале в Max сообщил глава региона Федор Щукин.
Фото: Александр Черных, Коммерсантъ
В регионе продолжаются работы по ликвидации последствий наводнения. «Активная фаза работ завершена, все системы жизнеобеспечения населения налажены и работают без сбоев. В пяти пунктах временного размещения сейчас находятся 213 граждан. Оценочные комиссии завершили обследования пострадавших жилых домов»,— говорится в сообщении.